Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса

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10 апреля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дональд Трамп, Facebook

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна достигла пика распространения новой коронавирусной инфекции, а в некоторых регионах пошло на спад. Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», - высказал американский лидер.

Кроме того, вице-президент Майк Пенс рассказал, что в регионах, где ситуация была наиболее серьезной заметны признаки стабилизации. Он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

Напомним, что в США зафиксировано 452 852 случая заражения коронавирусом.