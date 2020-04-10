Женщина описала симптомы коронавируса у младенца

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10 апреля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Британка описала симптомы коронавируса у младенцев. Ее трехмесячная дочь заразилась COVID-19. По словам женщины, вылечить ребенка удалось достаточно быстро.

Жительница Ланкашира рассказала, что сначала у девочки поднялась температура 38,5, которая впоследствии увеличилась до 39,1. Также младенцу было трудно дышать. Врачи госпитализировали младенца и определили у нее коронавирус. Спустя два дня малышку выписали из больницы.

«Она еще не до конца оправилась от этого вируса. Я даже не знаю, заразилась ли я сама, поскольку единственный симптом, который у меня проявился — это головная боль. От нее не спасают даже таблетки», - рассказала мать девочки.