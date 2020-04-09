Российский эксперт предсказал вероятный срок создания «абсолютного оружия» в США

Затягивание американской стороной продления договора СНВ-III может быть объяснено разработкой в Соединенных Штатах «абсолютного оружия». Такую версию высказал на страницах СМИ отечественный эксперт Дмитрий Литовкин.
Литовкин, являющийся обозревателем ТАСС, предсказал, что «абсолютное оружие» может появиться у Вашингтона до 2027 года. К этому моменту стратегические ядерные силы, имеющиеся в распоряжении США, должны приобрести новые боевые качества, отметил аналитик.
Ранее в четверг сообщалось, что в прессе предрекли России военный конфликт с Турцией после пандемии коронавируса и обрушения нефтяных котировок.