Российский эксперт предсказал вероятный срок создания «абсолютного оружия» в США

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Запуск боевой ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Затягивание американской стороной продления договора СНВ-III может быть объяснено разработкой в Соединенных Штатах «абсолютного оружия». Такую версию высказал на страницах СМИ отечественный эксперт Дмитрий Литовкин.

Литовкин, являющийся обозревателем ТАСС, предсказал, что «абсолютное оружие» может появиться у Вашингтона до 2027 года. К этому моменту стратегические ядерные силы, имеющиеся в распоряжении США, должны приобрести новые боевые качества, отметил аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что в прессе предрекли России военный конфликт с Турцией после пандемии коронавируса и обрушения нефтяных котировок.