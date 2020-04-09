России предрекли войну с Турцией после эпидемии COVID-19 и обвала нефтяных цен

Аргументы Недели → В мире 13+

9 апреля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

После эпидемии и обвала цен на нефть Россию ждет третья беда — война с Турцией. Материал с таким заголовком появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Свободная пресса», специалисты предрекают резкий спад экономике РФ в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 и обрушением нефтяных котировок. В будущем к этим неприятностям может добавиться еще одна – военный конфликт с Турцией на территории Сирии.

В процитированной публикации отмечается, что вооруженного столкновения не хотят ни в Москве, ни в Анкаре, однако оно возможно по объективным причинам. Турция готова силой защищать свои интересы в Сирии, правительство которой поддерживает РФ. Если турецкие части будут приближаться к Дамаску, Россия не сможет не вмешаться в ситуацию.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское Sohu спрогнозировало победителя в случае войны между Москвой и Вашингтоном.