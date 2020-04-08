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Сын президента Сербии заразился коронавирусом

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
президент Сербии Александр Вучич, Monika Skolimowska/dpa

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 8 апреля, сообщил что его сын заразился коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, речь идет о первенце политика Данило 1997 года рождения.

Сербский лидер уточнил, что его сын в настоящий момент находится в инфекционной больнице. Александр Вучич убежден, что Данило победит заболевание. Он написал на своей страничке в социальной сети Instagram, что очень любит своего первого сына.

Напомним, количество зараженных коронавирусом нового типа в Сербии достигло 2 666 человек. Скончались 65 пациентов.

 

 
 
 
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Публикация от Александар Вучић (@avucic)8 Апр 2020 в 11:42 PDT

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