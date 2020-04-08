Главный пульмонолог Минздрава рассказал, какое время COVID-19 может «прожить» в квартире

Главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев утром в среду, 8 апреля, рассказал журналистам, какое время коронавирус нового типа может "прожить" в квартире зараженного человека.

По словам Авдеева, коронавирус остается в квартире больного до четырех суток. В данный период место проживания зараженного COVID-19 человека является потенциально опасным, вследствие чего там не следует находиться никому, кроме пациента.