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Главный пульмонолог Минздрава рассказал, какое время COVID-19 может «прожить» в квартире

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Главный пульмонолог Минздрава рассказал, какое время COVID-19 может «прожить» в квартире
COVID-19, pixabay.com
Главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев утром в среду, 8 апреля, рассказал журналистам, какое время коронавирус нового типа может "прожить" в квартире зараженного человека.
 
По словам Авдеева, коронавирус остается в квартире больного до четырех суток. В данный период место проживания зараженного COVID-19 человека является потенциально опасным, вследствие чего там не следует находиться никому, кроме пациента.
 
Пульмонолог также заметил, что после выздоровления человека, коронавирус нового типа умирает.
ЕТ

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