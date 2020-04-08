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Поражения легких выявили у людей, бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радиологическое общество Северной Америки

Поражения легких выявили у людей, бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа
легкие, pixabay.com
В среду, 8 апреля, стало известно, что у людей, переболевших коронавирусом нового типа без симптомов, были выявлены поражения легких. Соответствующую информацию предоставили японские ученые.
 
Специалисты, изучившие результаты компьютерной томографии заразившихся СOVID-19 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, отметили, что у 76 человек болезнь протекала без симптомов. В легких 41 человека из них нашли изменения, получившие название "эффект матового стекла". 
 
Речь идет о повышении плотности легочной ткани с сохранением видимости сосудов и бронхов в зоне патологического процесса.
ЕТ

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