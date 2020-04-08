Поражения легких выявили у людей, бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа

В среду, 8 апреля, стало известно, что у людей, переболевших коронавирусом нового типа без симптомов, были выявлены поражения легких. Соответствующую информацию предоставили японские ученые.

Специалисты, изучившие результаты компьютерной томографии заразившихся СOVID-19 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, отметили, что у 76 человек болезнь протекала без симптомов. В легких 41 человека из них нашли изменения, получившие название "эффект матового стекла".