За сутки в Белоруссии скончались трое заболевших коронавирусом

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в Белоруссии на стационарном лечении с COVID-19 находятся 502 человека. Восемь пациентов к настоящему моменту скончались – у них были многочисленные хронические заболевания, которые усугубила коронавирусная инфекция.

У большей части пациентов болезнь протекает в легкой или средней форме. Выздоровели на территории республики 52 человека.