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За сутки в Белоруссии скончались трое заболевших коронавирусом

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Белоруссии скончались трое заболевших коронавирусом
пробирка, pixabay.com
За сутки количество скончавшихся в Белоруссии пациентов с диагностированным коронавирусом нового типа увеличилось с пяти до восьми. Об этом сообщила сегодня пресс-служба минздрава республики.
 
По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в Белоруссии на стационарном лечении с COVID-19 находятся 502 человека. Восемь пациентов к настоящему моменту скончались – у них были многочисленные хронические заболевания, которые усугубила коронавирусная инфекция.
 
У большей части пациентов болезнь протекает в легкой или средней форме. Выздоровели на территории республики 52 человека.
ЕТ
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