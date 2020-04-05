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В Грузии коронавирус унес жизнь пожилой женщины

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Грузии коронавирус унес жизнь пожилой женщины
стетоскоп, pixabay.com
В Грузии в возрасте 81 года скончалась от коронавируса нового типа женщина. Согласно последней информации врача Тбилисской клиники Левана Ратиани, это вторая смерть от инфекции на территории страны.
 
Медик уточнил, что возраст второй зараженной и сопутствующие серьезные патологии поспособствовали высокому риску осложнений. Ратиани подчеркнул, что состояние пожилой пациентки изначально было критическим, поэтому любой вирус мог ухудшить ее самочувствие и привести к летальному исходу.
 
К воскресенью количество инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось до 170 человек, выздоровели 36 граждан.
ЕТ
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