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Иран планирует через неделю возобновить поездки внутри страны

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Иран планирует через неделю возобновить поездки внутри страны
вспышка коронавируса в Иране, Ahmad Halabisaz/Xinhua
Власти Ирана планируют через неделю возобновить поездки между провинциями страны, которые ранее были запрещены из-за коронавируса нового типа. Об этом заявил в воскресенье президент Хасан Роухани.
 
Уточняется, что на территории иранских провинций передвижение на личном транспорте является свободным, однако поездки между провинциями по-прежнему запрещены – их возобновят 18 апреля.
 
Хасан Роухани заметил, что деловая активность в Иране, несущая в себе малые риски заражения COVID-19, возобновится в стране уже с 11 апреля. Решение по возобновлению деятельности, несущей в себе большие риски, будет принято также после 18 апреля.
ЕТ
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