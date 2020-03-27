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Постоянный контакт с иранцами может привести к всплеску заболеваемости населения и солдат сирийской армии

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянный контакт с иранцами может привести к всплеску заболеваемости населения и солдат сирийской армии

Из-за угрозы распространения коронавируса проиранские войска отделены от Сирийской арабской армии. По неофициальной версии, инициатива разделения группировок принадлежит российскому командованию.

Вирус COVID-19 мог быть завезён в страну паломниками из Ирана, которые направляются к шиитским религиозным местам в Сирии.
Антиправительственные войска запускают слухи о наличии в государстве большого количества заражённых людей. Но подсчитать точно очень сложно, так как система здравоохранения практически отсутствует. О степени опасности заражения коронавирусом от иранских отрядов можно судить только по косвенным данным. К примеру, в Пакистане инфекция была обнаружена у тех, кто воевал в Сирии вместе с шиитскими формированиями.

Американские дипломатические работники сообщали, что между Сирией и Ираном по-прежнему курсируют самолёты. Рейсы из Тегерана обеспечивают снабжение армии, помогают сохранить режим. Постоянный контакт с иранцами может привести к всплеску заболеваемости населения и солдат сирийской армии. Самый крупный контингент корпуса стражей исламской революции находится в Сирии близ иранской границы.

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