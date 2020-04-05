Живущая в Италии россиянка рассказала о существовании в условиях жесткого карантина

Россиянка Виктория Киселева, которая живет в Италии, рассказала об особенностях жесткого карантина, введенного в стране 9 марта. Женщина сообщила, как проводит время в длительной самоизоляции.

Киселева отметила, что выходить на улицу можно только за продуктами и лекарствами или для того, чтобы добраться до рабочего места. Еще дома необходимо заполнить особый документ, в котором следует указать цель своего передвижения по улице и обозначить точный маршрут. Если патруль остановит человека на улице и выяснит, что он идет не туда, то ему грозит штраф от 300 до 4000 евро.

Виктория сообщила, что вне дома всегда носит маску и перчатки, хотя их не хватает. Многие самостоятельно шьют маски из марли, а в качестве вкладыша используют детские гигиенические салфетки. Женщина заметила, что при посещении супермаркета старается набирать продукты на неделю или две вперед.

Россиянка призналась, что был момент, когда она полностью потеряла счет времени, ходила в пижаме и путала день с ночью. Постепенно она поняла, что необходимо придерживаться четкого распорядка дня и заниматься делами, которые отвлекают от негативных мыслей и успокаивают.