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В Израиле число заразившихся COVID-19 превысило 8 тысяч

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Израиле число заразившихся COVID-19 превысило 8 тысяч
лаборатория, pixabay.com
На территории Израиля количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 к настоящему моменту увеличилось до 8018. Согласно последней информации, коронавирусная инфекция унесла жизни 46 заболевших.
 
Министерство здравоохранения Израиля уточнило, что эти данные являются актуальными на 8.00 воскресенья, 5 апреля.
 
Отмечается, что выздоровели на территории страны 477 человек.
 
Ранее сегодня стало известно, что в Китае было выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19.
ЕТ
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