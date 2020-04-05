В Израиле число заразившихся COVID-19 превысило 8 тысяч

На территории Израиля количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 к настоящему моменту увеличилось до 8018. Согласно последней информации, коронавирусная инфекция унесла жизни 46 заболевших.

Министерство здравоохранения Израиля уточнило, что эти данные являются актуальными на 8.00 воскресенья, 5 апреля.

Отмечается, что выздоровели на территории страны 477 человек.