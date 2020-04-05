В США создают национальный запас противомалярийного препарата

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создается национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин с целью апробирования в целях борьбы с коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что к настоящему моменту удалось накопить уже 29 миллионов доз.

Трамп уточнил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки уже подготовило программу ускорения разработки антивирусных и прочих средств для лечения COVID-19. По словам американского лидера, работа в этой сфере продвигается успешно. Он также отметил, что речь идет о препаратах, которые способны смягчить протекание и сократить продолжительность болезни.