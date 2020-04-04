Беременная невеста британского премьера заподозрила у себя коронавирус

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4 апреля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что неделю не выходит из дома, поскольку наблюдает у себя симптомы коронавируса.

«Я провела прошедшую неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку… Очевидно, очень тревожно заболеть COVID-19 будучи беременной», - призналась 31-летняя невеста Джонсона.

Ранее у британского премьер-министра Бориса Джонсона была диагностирована коронавирусная инфекция. После этого политик принял решение самоизолироваться дома.