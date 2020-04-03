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Борис Джонсон не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Борис Джонсон не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Han Yan/Xinhua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 3 апреля, сообщил, что не вылечился от коронавируса нового типа за неделю, которую провел в самоизоляции. У него по-прежнему высокая температура.

Борис Джонсон подчеркнул, что его общее самочувствие за минувшие семь дней улучшилось, однако он будет продолжать изолировать себя от других людей, пока температура не вернется в норму.

Британский премьер в своем новом обращении призвал жителей Соединенного Королевства соблюдать режим карантина, введенный 23 марта. Джонсон попросил граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.

ЕТ

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