Борис Джонсон не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 3 апреля, сообщил, что не вылечился от коронавируса нового типа за неделю, которую провел в самоизоляции. У него по-прежнему высокая температура.

Борис Джонсон подчеркнул, что его общее самочувствие за минувшие семь дней улучшилось, однако он будет продолжать изолировать себя от других людей, пока температура не вернется в норму.

Британский премьер в своем новом обращении призвал жителей Соединенного Королевства соблюдать режим карантина, введенный 23 марта. Джонсон попросил граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.