«Все будет только хуже, многие потеряют своих близких», заявил британский премьер о коронавирусе

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29 марта 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил своим согражданам, что из-за распространения коронавируса многие потеряют близких раньше времени. Слова политика цитирует «Financial Times».

«Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией», - сказал Борис Джонсон.

Напомним, недавно британский политик написал в социальных сетях, что и сам заразился коронавирусом и по рекомендации своего врача перешел на удаленную работу.