«Верните моего ребенка домой»: как россияне стали «заложниками» аэропорта в Южной Корее

Аргументы Недели → В мире

4 апреля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели», Валерия ШАВЕЛЬЕВА, Обозреватель отдела Общество ]

В транзитной зоне аэропорта Сеула Инчхон застряли 30 человек. Больше двухсот пассажиров находятся в зале ожидания. Из аэропорта их не выпускают, среди «заложников» есть грудные дети, несовершеннолетние, а также люди с тяжелыми заболеваниями. Правительство и посольства разводят руками. Говорят, все решится 6 апреля. А до этого людям придется спать на полу и голодать. О ситуации специально для «АН» рассказала мать десятиклассника, застрявшего вместе с другими пассажирами в сеульском Инчхоне.

Когда наше правительство заявило, что на фоне пандемии коронавируса туристам пора бы вернуться домой, россияне массово стали скупать билеты и собираться на Родину. В итоге сотни из них оказались запертыми в аэропортах без возможности попасть куда бы то ни было. Так случилось и с несколькими сотнями «заложников» аэропорта Сеула Инчхон. Некоторые находятся там неделями. Как отмечают очевидцы, среди, кажется, уже бесконечно ожидающих, много детей, в том числе груднички, одна инсулинозависимая женщина, пожилые люди и те, кто прилетали в Корею на сложные операции по медицинским показаниям. Все эти люди спят на сидениях, не получают даже пледов, чтобы укрыться, что уж говорить о питании и ночлеге.

Сын Елены Бутовой из Владивостока оказался в Сеуле, взяв первый попавшийся билет из Америки. Вечером 31 марта он прилетел в столицу Южной Кореи, а потом узнал, что все рейсы отменены: «Мы заселили сына в гостиницу за свой счет, а стоит она $200 в сутки. В одно утро ребенка просто выгнали, сказав, что ранее эта гостиница была забронирована другими людьми и будет занята до 15 апреля. И если у нас есть финансовая возможность, мы даем сыну деньги на еду и ночлег, то у многих её просто нет. Никто не рассчитывал на то, что задержится. Большинство спит на полу и на жестких сидениях, все перекрыто кроме парочки кафе. Дальше аэропорта не выйдешь. А если захочешь, заплатишь штраф $1500 и отправишься на карантин на две недели. Потом вернут домой и там тоже двухнедельный карантин.

Я писала во все инстанции: Президенту, который перенаправили нас в Росавиацию, в МИД РФ и Владивостока, в Посольство Кореи, в ФСБ и в кучу других мест, но это дело постоянно перекидывают друг на друга. Сейчас мы узнали, что уполномочена решить вопрос Росавиация. Легче от этого не становится. Когда решат на самом деле? И почему никого не волнует то, что чрезвычайного положения не было? То есть, основания перекрывать международные авиаперелеты нет! Почему нельзя предоставить рейс, чтобы привезти людей домой? У нас во Владивостоке есть куда поместить всех пассажиров, потому что губернатор отреагировал сразу: он собрал в администрации представителей Аэрофлота, организовал обсерваторы, лично ездил и смотрел, чтобы все соответствовало требованиям, заключил договоры о перевозке пассажиров отдельными автобусами из аэропорта в эти обсерваторы, чтобы не пострадали другие граждане. Он учёл интересы всех. Но не все в его компетенции. А права граждан нарушаются. Почему их удерживают там и не выпускают домой?»

Ситуация в мире такими темпами приближается к катастрофе. Мы обращаемся к представителям власти и ко всем уполномоченным по данному вопросу с просьбой разобраться или хотя бы проконтролировать ситуацию. Почему наши граждане не могут выехать домой и становятся жертвами нарушения Конституционных прав? Почему к нашим соотечественникам относятся хуже, чем к преступникам и за их же собственные деньги вынуждают спать на полу и сидеть фактически на хлебе и воде?

И вот вроде хочется требовать, но уже, кажется, не остается ничего, кроме того, чтобы просить: пожалуйста, верните людей домой и обеспечьте им (и хорошо бы каждому из нас), наконец, права и свободы. Разве не это – главная задача государства? Или мы как обычно особняком?