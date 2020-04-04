Лукашенко признался, что не хочет использовать коронавирус в политических целях

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4 апреля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет благодаря коронавирусу решать политические вопросы и повышать свой рейтинг перед выборами, потому и не вводит режим самоизоляции.

Лукашенко отметил, что на фоне близящихся президентских выборов мог бы ввести в стране ЧС, ограничить передвижение граждан, призвать всех оставаться дома и полностью взять ситуацию под личный контроль. Однако президент Белоруссии признался, что не хочет таким образом укреплять свои позиции, передаёт Мир24.

«Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов… Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести не собаку, а своего ребенка куда-нибудь... И я в эти игры играть не хочу», - сказал он.