Кличко оговорился и обозвал заболевших коронавирусом подростков

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4 апреля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр украинской столицы Виталий Кличко допустил ошибку в сообщении о заболевших коронавирусной инфекцией и в результате обозвал двух подростков. В Сети не оставили оговорку киевского градоначальника без внимания.

«Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - сказал Кличко. Интернет-пользователи сообразили, что на самом деле глава Киева имел в виду несовершеннолетних, но допустил ошибку.

«Врачи выявили новый симптом коронавируса — неразборчивость речи», «Один неполноценный перед нами» - подшутили над Кличко в Сети.

Ранее в «Векторе» объяснили, из-за чего коронавирус считается опаснее гриппа.