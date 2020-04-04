Наконец-то свободно: тысячи черепах заполнили безлюдные пляжи

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4 апреля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Esquire

Фото: Esquire

Опустевшие из-за эпидемии коронавируса пляжи восточной Индии в буквальном смысле оккупировали оливковые черепахи, которые теперь дружно откладывают яйца на побережье штата Одиша.

Предполагается, что в песке могут находиться около 60 миллионов яиц. Раньше зоозащитники переносили их подальше от многолюдных пляжей, где их могут растоптать или украсть. Теперь же, из-за карантинных мер, такой необходимости нет. Последний раз черепахи массово вылезали на берег в 2013 году - на это приезжали посмотреть сотни туристов. В этот раз черепахи наслаждаются одиночеством.

То же самое сейчас происходит в Бразилии.

Ранее мы сообщали о том, что турецкие военные доставили корм диким козлам, которые вынуждены спускаться с гор к подножью из-за голода.