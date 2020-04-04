В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

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4 апреля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rosbalt.ru

Фото: Pixabay

79-летняя женщина из Марнеули скончалась в одной из клиник Тбилиси. Пожилая грузинка была госпитализирована в критическом состоянии.

Сообщается, что у женщины были диагностированы серьезные патологии и сопутствующие заболевания, поэтому врачи не смогли ее спасти.

В настоящее время число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 156 человек. До 21 апреля в Грузии действует режим ЧП из-за коронавируса введен комендантский час и всеобщий карантин.

Ранее сообщалось, что в США число жертв коронавируса превысило 7 тысяч.