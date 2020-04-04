В США число жертв коронавируса превысило 7 тысяч

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4 апреля 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Фото: Pixabay

По последним данным, которые ведет университет Джонса Хопкинса, количество летальных исходов среди больных COVID-19 в Соединенных Штатах составило 7077 человек.

Общее число инфицированных на территории США достигло 273 тысяч человек. 1 апреля в США за сутки от коронавируса умерло 1243 человека – это стало мировым антирекордом. По данным университета Джонса Хопкинса, в Штатах от коронавируса вылечились 9,5 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что в США за один день заразились почти 30 тысяч человек.