В США за один день заразились почти 30 тысяч человек

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3 апреля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

"Антикоронавирусная" месса в Италии на фото Goballookpress.com/ Marco Alpozzi

Соединенные Штаты сохраняют лидерство в тревожной статистике. Количество новых диагнозов COVID-19 в этой стране накануне выросло на 29 874.

По данным американских медиков в США заражены 244 877 человек. Этот показатель вырос после вчерашних 29 874 диагнозов.

В пятницу количество зараженных в мире уже перевалило за миллион. Сейчас в мире 1 018 649 человек болеют коронавирусом. Таковы данные ресурса Worldometer.

На втором месте Италия. Там болеют 115 242 человека. Судя по существующей тенденции в ближайшее время на втором месте будет Испания. Там COVID-19 диагностирован у 112 065 человек. Но каждый день этот показатель увеличивается на несколько тысяч. Накануне в Испании количество зараженных увеличилось на 7947 человек.