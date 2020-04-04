В мире не осталось ни одной страны, где нет коронавируса

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4 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

В каждом государстве есть зараженные коронавирусом. Накануне COVID-19 был диагностирован у последней страны, в которой прежде коронавируса не было. Таковы данные ресурса worldometer.

Последней страной, в которой прежде коронавируса не было, стали Фолклендские острова. Накануне там был диагностирован COVID-19 у первого пациента. И теперь на Фолкленде официально есть один зараженный.

Лидером тревожной статистики стали Соединенные Штаты. Там коронавирус выявлен у 277 522 человек. Эта же страна стала лидером по количеству смертей из-за COVID-19. Накануне там умерли 1321 человек.

Сейчас коронавирусом ежедневно заражаются больше 100 тысяч человек. Количество зараженных уже превысило 1 миллион человек.