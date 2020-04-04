В мире не осталось ни одной страны, где нет коронавируса

В каждом государстве есть зараженные коронавирусом. Накануне COVID-19 был диагностирован у последней страны, в которой прежде коронавируса не было. Таковы данные ресурса worldometer.
Последней страной, в которой прежде коронавируса не было, стали Фолклендские острова. Накануне там был диагностирован COVID-19 у первого пациента. И теперь на Фолкленде официально есть один зараженный.
Лидером тревожной статистики стали Соединенные Штаты. Там коронавирус выявлен у 277 522 человек. Эта же страна стала лидером по количеству смертей из-за COVID-19. Накануне там умерли 1321 человек.
Сейчас коронавирусом ежедневно заражаются больше 100 тысяч человек. Количество зараженных уже превысило 1 миллион человек.