Коронавирусом заражаются теперь больше 100 000 в день

Аргументы Недели → В мире 13+

4 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирус в Париже на фото Globallookpress_.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Количество зараженных в мире за один день увеличилось на 100 тысяч человек. Это данные ресурса Worldometer.

Еще только вчера количество зараженных COVID-19 в мире достигло уровня 1 миллиона человек. Сегодня это число уже увеличилось до 1 127 528.

Больше всего новых случаев заражений зафиксировано в Соединенных Штатов. Там этот показатель достиг уровня 32 284 человек за один день. На втором месте Франция. Вчера там диагностирован COVID-19 у 23 060 человек.

В России ситуация не такая критическая. Накануне тревожный диагноз был поставлен 611 новым пациентам. Сейчас коронавирус установлен у 4 731 россиянина.