Во Франции начали умирать от коронавируса больше тысячи людей каждый день

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3 апреля 2020, 23:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

прибытие самолетов ВКС в Сербию на фото пресс-службы Минобороны РФ

Счет умерших от коронавируса каждый день идет уже на тысячи. Вчера умерло около шести тысяч человек. И больше всего смертей во Франции. Таковы данные ресурса Worldometer.

Накануне от COVID-19 умерло 5975 человек. Это во всем мире. Больше всего смертей зафиксировано во Франции. Там печальную статистику пополнили 1355 человек.

На втором месте по количеству гибелей оказались Соединенные Штаты. По данным американских медиков вчера в США скончались от коронавируса 968 человек. Испания на третьем месте. Там насчитали 961 умерших.

Коронавирус стал главным вызовом для всего человечества в нынешнем году. Количество зараженных уже перевалило за миллион.

Россия направила военные борты для оказания помощи Италии и Сербии.