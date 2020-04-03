Меркель: оснований для отмены карантина в Германии нет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 3 апреля, заявила, что коронавирус нового типа в настоящий момент распространяется в Германии быстрыми темпами, поэтому говорить об отмене карантина рано.

По словам Меркель, эксперты говорят, что пройдет еще некоторое время, прежде чем станет известно, как принятые властями Германии меры и введенные ограничения изменят статистику заражений. Канцлер уточнила, что необходимо получить данную информацию, чтобы быть уверенными в том, что система здравоохранения страны справится со значительной нагрузкой.