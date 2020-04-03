Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Меркель: оснований для отмены карантина в Германии нет

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Меркель: оснований для отмены карантина в Германии нет
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Clemens Bilan / Pool
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 3 апреля, заявила, что коронавирус нового типа в настоящий момент распространяется в Германии быстрыми темпами, поэтому говорить об отмене карантина рано.
 
По словам Меркель, эксперты говорят, что пройдет еще некоторое время, прежде чем станет известно, как принятые властями Германии меры и введенные ограничения изменят статистику заражений. Канцлер уточнила, что необходимо получить данную информацию, чтобы быть уверенными в том, что система здравоохранения страны справится со значительной нагрузкой.
 
Ранее Ангела Меркель вернулась на работу после домашнего карантина. Ее тесты на COVID-19 являются отрицательными.
ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью