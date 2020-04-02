В Германии выявили более 73,5 тысячи случаев заражения COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 6156 и достигло 73522. Данную информацию в четверг предоставили в Институте Роберта Коха.

Число скончавшихся от коронавируса в Германии за минувшие 24 часа возросло на 140 и достигло 872 человек.