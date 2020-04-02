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В Германии выявили более 73,5 тысячи случаев заражения COVID-19

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Германии выявили более 73,5 тысячи случаев заражения COVID-19
медицинская маска, pixabay.com
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 6156 и достигло 73522. Данную информацию в четверг предоставили в Институте Роберта Коха.
 
Число скончавшихся от коронавируса в Германии за минувшие 24 часа возросло на 140 и достигло 872 человек.
 
К настоящему моменту наибольшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Баварии – 18496 человек, Северном Рейне-Вестфалии (15427 пациентов) и Баден-Вюртемберге (14662 человека). На территории Берлина зафиксировано 2970 случаев заболевания COVID-19.
ЕТ

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