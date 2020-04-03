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Лукашенко рассказал о своей «отдушине» в непростые времена

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко рассказал о своей «отдушине» в непростые времена
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей "отдушине" в ситуации с коронавирусом нового типа. По словам политика, ему не приходится далеко ходить, чтобы на время забыть о проблемах.
 
Лукашенко сообщил, что у него на личном подворье есть 11 коров, козы, а также новорожденные козлята. "Все беленькие, маленькие, белые-белые, вот как халат", – заметил белорусский лидер в беседе с чиновниками, сопровождавшими его при посещении животных.
 
Глава Белоруссии признался, что пребывание на этой ферме для него – настоящая "отдушина".
ЕТ

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