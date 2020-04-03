Лукашенко рассказал о своей «отдушине» в непростые времена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей "отдушине" в ситуации с коронавирусом нового типа. По словам политика, ему не приходится далеко ходить, чтобы на время забыть о проблемах.

Лукашенко сообщил, что у него на личном подворье есть 11 коров, козы, а также новорожденные козлята. "Все беленькие, маленькие, белые-белые, вот как халат", – заметил белорусский лидер в беседе с чиновниками, сопровождавшими его при посещении животных.