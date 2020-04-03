Призыв генсека ООН к прекращению боевых действий во всем мире поддержали около 70 стран

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что его призыв к прекращению боевых действий во всем мире с целью сдерживания пандемии коронавируса поддержали около 70 стран мира.

Подчеркивается, что, в частности, призыв мира поддержали стороны конфликтов в ЦАР, Камеруне, Ливии, Колумбии, Мьянме, Южном Судане, Йемене, на Филиппинах и Украине.

Антониу Гутерреш, однако, заметил, что в ряде стран конфликты не прекратились и даже ухудшились. По его словам, в марте текущего года на Украине количество пострадавших увеличилось до 50, а один человек погиб.