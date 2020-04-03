Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Призыв генсека ООН к прекращению боевых действий во всем мире поддержали около 70 стран

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Призыв генсека ООН к прекращению боевых действий во всем мире поддержали около 70 стран
генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что его призыв к прекращению боевых действий во всем мире с целью сдерживания пандемии коронавируса поддержали около 70 стран мира.

Подчеркивается, что, в частности, призыв мира поддержали стороны конфликтов в ЦАР, Камеруне, Ливии, Колумбии, Мьянме, Южном Судане, Йемене, на Филиппинах и Украине.

Антониу Гутерреш, однако, заметил, что в ряде стран конфликты не прекратились и даже ухудшились. По его словам, в марте текущего года на Украине количество пострадавших увеличилось до 50, а один человек погиб.

ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью