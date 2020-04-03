Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

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3 апреля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Боррель отметил, что санкции не должны мешать срочной поставке в страны нужных медикаментов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что сейчас ведется работа над коммюнике, поддерживающем генсека ООН, передает ТАСС.

Жозеп Боррель сообщил о планах ЕС сосредоточиться на помощи в борьбе с коронавирусом наиболее уязвимым странам, прежде всего африканскому народу.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериаш выступил с призывом к главам стран G20 снять все санкции в отношении большинства государств до окончания пандемии COVID-19.

В Генассамблее ООН ранее заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций на фоне распространения коронавируса, которую поддержали 28 стран. Как заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, политический эгоизм и гегемонистические амбиции оказались гораздо выше общих мировых усилий по противодействию COVID-19.