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Белоруссия рассчитывает получить из России более 100 тыс. оплаченных ранее респираторов

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белоруссия рассчитывает получить из России более 100 тыс. оплаченных ранее респираторов
респиратор, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк заявил, что республика сейчас ожидает поставку из России более 100 тысяч респираторов, которые были ранее оплачены белорусской стороной.

Андросюк выразил надежду на то, что в скором будущем Белоруссия получит первые пять тысяч респираторов из России.

Кроме того, замглавы Минздрава страны рассчитывает на гуманитарные поставки медицинских изделий из Китая. По словам Бориса Андросюка, белорусские власти ждут минимум два транша. Он также отметил, что многие граждане Белоруссии хотят помочь своей родине и в настоящий момент собирают необходимые изделия по странам Европы и Азии.

ЕТ

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