В Мадриде будет открыт третий временный морг для жертв COVID-19

В автономном сообществе Мадрид в ближайшее время может начать работать третий временный морг для жертв коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили сегодня региональные власти.

Еще один временный морг будет расположен на закрытом катке площадью 1800 квадратных метров. Он находится в городе Махадаонда.

Градоначальник Хосе Луис Альварес Устаррос подчеркнул, что власти столкнулись с чрезвычайной ситуацией, а строение, о котором идет речь, имеет большие размеры и может быть приспособлено под содержание тел умерших.