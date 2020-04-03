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В Мадриде будет открыт третий временный морг для жертв COVID-19

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Мадриде будет открыт третий временный морг для жертв COVID-19
скорая помощь в Мадриде, DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
В автономном сообществе Мадрид в ближайшее время может начать работать третий временный морг для жертв коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили сегодня региональные власти.
 
Еще один временный морг будет расположен на закрытом катке площадью 1800 квадратных метров. Он находится в городе Махадаонда.
 
Градоначальник Хосе Луис Альварес Устаррос подчеркнул, что власти столкнулись с чрезвычайной ситуацией, а строение, о котором идет речь, имеет большие размеры и может быть приспособлено под содержание тел умерших.
 
Ранее во временные морги превратили Ледовый дворец в Мадриде и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, в Городе юстиции. 
 
С начала эпидемии в автономном сообществе Мадрид было выявлено более 34 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались 4,5 тысячи человек. В общей сложности на территории Испании заболели 118 тысяч граждан, а скончались почти 11 тысяч.
ЕТ

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