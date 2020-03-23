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Каток в Ледовом дворце Мадрида превратят в морг

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Каток в Ледовом дворце Мадрида превратят в морг
Ледовый дворец в Мадриде, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
Здание Ледового дворца в столице Испании Мадриде превратят в морг. Согласно последней информации СМИ, там будут храниться тела граждан, умерших от коронавируса нового типа.
 
Подчеркивается, что тела жертв COVID-19 будут временно переносить на территорию катка в Ледовом дворце испанской столицы, площадь которого составляет 1800 квадратных метров.
 
К настоящему моменту в автономном сообществе Мадрид жертвами коронавирусной инфекции стали 1263 человека, что составляет около половины от всех умерших в стране. За минувшие сутки от заболевания скончались 242 человека.
ЕТ
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