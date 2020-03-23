В Италии за сутки коронавирус унес жизни 602 человек

В Италии число жертв коронавируса нового типа за сутки снижается второй день подряд. Согласно последней информации, за минувшие 24 часа количество смертей от COVID-19 в стране составило 602.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли уточнил, что общее число жертв коронавируса в стране накануне превысило 5,4 тысячи. Количество выздоровевших за сутки возросло на 408, вследствие чего их стало 7423.