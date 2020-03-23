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В Италии за сутки коронавирус унес жизни 602 человек

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии за сутки коронавирус унес жизни 602 человек
коронавирус в Италии, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency
В Италии число жертв коронавируса нового типа за сутки снижается второй день подряд. Согласно последней информации, за минувшие 24 часа количество смертей от COVID-19 в стране составило 602.
 
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли уточнил, что общее число жертв коронавируса в стране накануне превысило 5,4 тысячи. Количество выздоровевших за сутки возросло на 408, вследствие чего их стало 7423.
 
В настоящий момент коронавирусной инфекцией заражены более 50 тысяч итальянцев, причем за сутки данный показатель вырос на 3,8 тысячи
ЕТ
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