В Португалии количество случаев COVID-19 приблизилось к десяти тысячам

В Португалии к пятнице, 3 апреля, выявили почти 10 тысяч случаев коронавирусной инфекции нового типа. Согласно последней информации министерства здравоохранения страны, количество жертв достигло 246.

За сутки общее число зараженных коронавирусом на территории Португалии увеличилось на 852 человека и составило 9886. Подчеркивается, что наибольшее количество случаев заболевания – 5899 – по-прежнему зарегистрированы в северной части страны.