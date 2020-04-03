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В Португалии количество случаев COVID-19 приблизилось к десяти тысячам

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Португалии количество случаев COVID-19 приблизилось к десяти тысячам
коронавирус, pixabay.com
В Португалии к пятнице, 3 апреля, выявили почти 10 тысяч случаев коронавирусной инфекции нового типа. Согласно последней информации министерства здравоохранения страны, количество жертв достигло 246.
 
За сутки общее число зараженных коронавирусом на территории Португалии увеличилось на 852 человека и составило 9886. Подчеркивается, что наибольшее количество случаев заболевания – 5899 – по-прежнему зарегистрированы в северной части страны.
 
Накануне парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения до 17 апреля.
ЕТ

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