В Италию прилетел турецкий самолет с помощью

Турецкий военный борт приземлился на землю Италии. Самолет привез помощь Италии.
О прибытии самолета сообщило командование турецкого Минобороны.
«Вылетевший из Мадрида самолет ВВС Турции с медицинскими материалами на борту приземлился в Риме», — сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства.
Анкара передала Риму маски, защитные комбинезоны, средства для дезинфекции.
Россия уже оказывает помощь Италии. Российское минобороны направило туда несколько бортов с медиками, необходимым оборудованием и средствами для борьбы с коронавирусом.
В пятницу Москва оказала такую же помощь Сербии. В Белград были направлены самолеты с медиками.