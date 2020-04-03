В Италию прилетел турецкий самолет с помощью

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3 апреля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Турция отправила помощь Италии на скриншоте youtube-видео

Турецкий военный борт приземлился на землю Италии. Самолет привез помощь Италии.

О прибытии самолета сообщило командование турецкого Минобороны.

«Вылетевший из Мадрида самолет ВВС Турции с медицинскими материалами на борту приземлился в Риме», — сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства.

Анкара передала Риму маски, защитные комбинезоны, средства для дезинфекции.

Россия уже оказывает помощь Италии. Российское минобороны направило туда несколько бортов с медиками, необходимым оборудованием и средствами для борьбы с коронавирусом.

В пятницу Москва оказала такую же помощь Сербии. В Белград были направлены самолеты с медиками.