Коронавирус в Швеции: жизнь бьет ключом

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3 апреля 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Швеция является единственной страной Евросоюза, отказавшейся от введения карантинных мер в период пандемии COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом в Швеции был подтвержден еще 15 февраля. В начале марта число заболевших стало резко расти. 2 апреля был зарегистрирован самый большой прирост - в 500 человек. По данным на четверг, в Швеции, с десятимиллионным населением, зафиксировано почти 5,5 тысяч заболевших, 282 человека умерли.

Несмотря на это, по всей стране работают детские сады и средние школы, о

магазины и рестораны, пользоваться общественным транспортом можно без всяких ограничений. В Стокгольме кипит жизнь.

Швеция одна из немногих стран, оставивших границы открытыми, международное сообщение тоже работает. Возвращающихся из других стран не сажают на обязательный карантин.

Шведские политики все же не отрицают опасности глобальной инфекционной угрозы. На днях правительство постановило запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Но на этом меры заканчиваются. Многие театры и кинозалы временно закрылись по собственной инициативе.

«Инфекция продолжает распространяться. Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими», - признал в телеобращении премьер-министр страны Стефан Лёвен.

По оценкам шведского департамента здравоохранения, неизбежный уровень смертности - примерно 330 человек на миллион. Примерно такие же расчеты приводятся в соседней Дании.

Несмотря на отсутствие карантина в Швеции, правительство этой страны ожидает рост безработицы до 9 % и падение валового национального продукта на уровне 4 %. В марте работодатели уведомили об увольнении почти 37 тысяч человек, что, как отмечает шведский телеканал SVT, стало самым высоким показателем в истории. Прошлый рекорд массовых увольнений в 22 тысячи человек был установлен в ноябре 1992 года.