Эксперт объяснил, почему не все страны согласны объединиться против коронавируса

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3 апреля 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Генассамблее ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций на фоне распространения коронавируса, которую поддержали 28 стран. Подписать документ отказались США, Великобритания, ЕС, Грузия и Украина.

Политический аналитик Павел Шипилин предположил, что не все страны в должной мере осознали серьезность угрозы, а потому резолюция не прошла. Он отметил, что некоторые государства продолжают придерживаться «ритма холодной войны», передаёт Радио Sputnik.

«На самом деле, пандемию вполне можно сравнить с горячей войной, причем весь мир ведет ее против одного и того же врага. Казалось бы, мир это должно было сплотить... Но, как мы видим, страны по-прежнему озабочены какими-то мелкими на фоне пандемии проблемками», - считает эксперт.