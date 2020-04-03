Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

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3 апреля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: OE24

Президент РФ Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Фото: kremlin.ru

Бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего супруга Вольфганга Майлингера, обвинив его в рукоприкладстве во время ссоры.

Конфликт произошел на принадлежащей Карин Кнайсль ферме на юге Нижней Австрии. Экс-дипломат заявила, что источником ссоры стали три ее собаки, которые начали грызться между собой и зацепили ее за ногу, в результате чего она поссорилась с мужем и несколько раз стукнула его в грудь. В ответ Вольфганг Майлингер отвесил жене две пощечины.

Карин Кнайсль подала заявление в полицию, обвинив мужа в домашнем насилии. Супруг пояснил полицейским, что не собирался бить жену, а лишь хотел ее успокоить, поскольку в последнее время она была сильно напряжена из-за ситуации с коронавирусом и очень нервничала. Тем не менее, полицейские изъяли у бизнесмена дробовик и запретили ему находиться в одном доме с женой.

Пожалуй, следует признать, что Вольфганг Майлингер выбрал очень неудачный способ успокоить жену. Однако в целом обстановка в Австрии в отношении домашнего насилия, всплеска которого опасаются правоохранители всех стран, где приняты карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса, остается спокойной. «По случаям насилия в семье существенных изменений нет, а число насильственных преступлений на улице, таких как грабежи и телесные повреждения, даже снижается», - рассказал представитель Венской полиции Даниэль Фюрст.

Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера 18 августа 2018 года, на тот момент она была главой МИД Австрии. По приглашению невесты свадебное торжество посетил президент России Владимир Путин. Он пробыл на празднике час, за это время вручил молодоженам подарки, произнес тост в их честь и станцевал с невестой.