К чему приведет российская помощь Америке, рассказал политолог

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3 апреля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американский президент Дональд Трамп принял российскую помощь в борьбе с коронавирусом. Политолог Игорь Шатров объяснил, может ли это стать первым шагом к изменению отношений между двумя странами.

Трамп назвал отправленное Россией Медоборудование «красивым жестом Путина» и отметил, что оно может спасти жизни многих американцев.

Политолог рассказал, что своими действиями нынешний президент США пытается доказать самостоятельность проводимой им политики, которую ему мешают реализовывать оппоненты. Однако надеяться на то, что коронавирус изменит создаваемые годами отношения, не стоит, передаёт Радио Sputnik.

«Эти планы вынашивались многие годы, обрастали подробностями, сценариями, и так быстро от них отказаться вряд ли кто-то сможет – сильна инерция», - считает Шатров.