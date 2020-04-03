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Турция призвала всех к примирению

, 12:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Турция призвала всех к примирению
переброска турецкой военной техники на фото Globallookpress.com/ Juma Muhammad

Американская газета The Washington Post опубликовала статью главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Он призвал начать глобальный разговор о примирении.

Призыв к серьезному разговору о мире прозвучал в контексте пандемии. Коронавирус стал главным вызовом всему человечеству. Сегодня количество зараженных уже перевалило за миллион человек.

«В этот период пандемии коронавируса нового типа (СOVID-19), глобальная геополитическая конкуренция и политические разногласия теряют всякий смысл», — объясняет свой мотив Мевлют Чавушоглу в публикации.

Пандемия задвинула на информационные задворки прежние главные темы. Главными конфликтами последнего времени стала Сирия, Ливия. Одной из сторон обеих конфликтов на нынешнем этапе стала Турция.

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