Турция призвала всех к примирению

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3 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

переброска турецкой военной техники на фото Globallookpress.com/ Juma Muhammad

Американская газета The Washington Post опубликовала статью главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Он призвал начать глобальный разговор о примирении.

Призыв к серьезному разговору о мире прозвучал в контексте пандемии. Коронавирус стал главным вызовом всему человечеству. Сегодня количество зараженных уже перевалило за миллион человек.

«В этот период пандемии коронавируса нового типа (СOVID-19), глобальная геополитическая конкуренция и политические разногласия теряют всякий смысл», — объясняет свой мотив Мевлют Чавушоглу в публикации.

Пандемия задвинула на информационные задворки прежние главные темы. Главными конфликтами последнего времени стала Сирия, Ливия. Одной из сторон обеих конфликтов на нынешнем этапе стала Турция.