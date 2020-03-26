Рассекречена карта размещения турецких военных в Идлибе

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26 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

карта турецких баз, опубликованная Фаруком Шами

Стали известны места дислокации турецких военных в провинции Идлиб. Военкор Фарук Шами опубликовал карту, на которой обозначены базы.

На карте Фарука Шами обозначена трасса М-4. По ней проходит маршрут движения российско-турецкого патруля, который осуществляется в рамках договоренностей Эрдогана и Путина. Дорога обозначена синим цветом. По обе стороны от нее нанесены точки.

«Pacпoлoжeниe туpeцкиx вoeнныx пунктoв вдoль тpaccы M4 к югу oт Идлибa», — пояснил Фарук Шами схематические обозначения на карте.

Идлиб стал поводом для переговоров лидеров России и Турции после обострения обстановки. Журналист Фарук Шами находится в этой сирийской провинции. Он рассказывает, что там происходит.