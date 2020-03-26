Рассекречена карта размещения турецких военных в Идлибе

Стали известны места дислокации турецких военных в провинции Идлиб. Военкор Фарук Шами опубликовал карту, на которой обозначены базы.
На карте Фарука Шами обозначена трасса М-4. По ней проходит маршрут движения российско-турецкого патруля, который осуществляется в рамках договоренностей Эрдогана и Путина. Дорога обозначена синим цветом. По обе стороны от нее нанесены точки.
«Pacпoлoжeниe туpeцкиx вoeнныx пунктoв вдoль тpaccы M4 к югу oт Идлибa», — пояснил Фарук Шами схематические обозначения на карте.
Идлиб стал поводом для переговоров лидеров России и Турции после обострения обстановки. Журналист Фарук Шами находится в этой сирийской провинции. Он рассказывает, что там происходит.