Вассерман назвал силы США для гипотетического обезоруживающего удара по России

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3 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российской Федерации стоит бояться одного военного плана Соединенных Штатов - обезоруживавшего удара. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Как отметил эксперт, американская концепция обезоруживающего удара предполагает атаку с использованием крылатых ракет, способных летать низко над землей и быть невидимыми для радаров. Также на случай реализации данного плана в США разработали неядерные боеголовки к межконтинентальным ракетам. Эти боеприпасы нужны, чтобы прицельно бить по центрам принятия решений противника.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайские СМИ предсказали срок разгрома Японии в случае ее нападения на российские Курильские острова.