Предсказан срок разгрома Японии Россией в случае нападения Токио на Курилы

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2 апреля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Спрогнозирован исход возможного вооруженного столкновения между Российской Федерацией и Японией в случае нападения последней на Курильские острова, которые в Токио считают своей территорией. Соответствующий материал появился в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu сравнил военные потенциалы двух стран и предсказал, что гипотетический конфликт закончился бы в течение 24 часов разгромом Японии. Авторы издания отметили, что Токио не стоит рассчитывать на помощь Соединенных Штатов, несмотря на наличие американских баз на территории азиатского государства. Вашингтон воевать с Россией из-за Японии не будет, считают в Sohu.

Ранее сообщалось, что в блогосфере вспомнили рецепт «гарантированного уничтожения» США от бывшего сотрудника Генштаба РФ Константина Сивкова.