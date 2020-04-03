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Россия не обсуждает с ЕС отмену санкций

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия не обсуждает с ЕС отмену санкций
Фото: pixabay.com

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что Российская Федерация вне будет инициировать диалог об отмене санкций.

«Мы ведь по-прежнему не обсуждаем с ЕС вопрос так называемых санкций, поскольку не мы их вводили и не нам инициировать их отмену», - заявил Чижов.

При этом в ООН считают, что в связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией следует отменить односторонние санкции, которые мешают странам в борьбе с инфекцией.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин якобы просил у американского лидера отменить антироссийские санкции.

АБ

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