В Кремле опровергли слова Трампа о просьбе Путина об отмене санкций

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30 марта 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы неоднократно просил его об отмене антироссийских санкций.

Трамп перед сегодняшними переговорами по телефону с Путин высказал мнение, что Путин будет настаивать на отмене введенных США санкций в отношении России.

Российский лидер неоднократно заявлял, что не намерен просить Штаты об отмене санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не обращался к Трампу с просьбой отменить антироссийские санкции.

По данным Кремля, продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны.

Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики.

Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.