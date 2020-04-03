МИД России подозревает Германию и Францию в срыве мирных переговоров по Донбассу

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3 апреля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В МИД России обвинили Францию и Германию в провале переговоров по Донбассу. По мнению российских дипломатов, Париж и Берлин «под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса».

В МИД отметили, что вскоре после этого Киев отказался от договоренностей. «Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне», - заявили в ведомстве.

При этом в Москве отметили, что после решения Украины главы МИД Германии и Франции потребовали от Донбасса неограниченную свободу передвижения для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отказали ДНР и ЛНР в праве обеспечивать для себя защиту от коронавирусной инфекции, как это делается в Европе или на Украине. «Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию», - считают в российском МИД.