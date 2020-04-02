Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Финляндии за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Финляндии за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом
pixabay.com

В Финляндии зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, два человека умерли. Об этом рассказал Национальный институт здравоохранения и социального развития.

Известно, что в среду сообщалось о 1446 случаях заболевания.

Всего в стране 160 пациентов госпитализированы, 65 из них находятся в реанимации, 19 умерли от коронавируса.

Ранее у жительницы Детройта произошло серьезное поражение мозга. Медики выдвинули предположение, что это могло быть реакцией организма на обнаруженный у женщины коронавирус.

ЕЧ

В мире

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины организовывают для состоятельных клиентов «сафари» на ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили в отечественном телевизионном эфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью