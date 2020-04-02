В Финляндии за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом

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2 апреля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Финляндии зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, два человека умерли. Об этом рассказал Национальный институт здравоохранения и социального развития.

Известно, что в среду сообщалось о 1446 случаях заболевания.

Всего в стране 160 пациентов госпитализированы, 65 из них находятся в реанимации, 19 умерли от коронавируса.

Ранее у жительницы Детройта произошло серьезное поражение мозга. Медики выдвинули предположение, что это могло быть реакцией организма на обнаруженный у женщины коронавирус.