В Финляндии за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом

В Финляндии зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, два человека умерли. Об этом рассказал Национальный институт здравоохранения и социального развития.
Известно, что в среду сообщалось о 1446 случаях заболевания.
Всего в стране 160 пациентов госпитализированы, 65 из них находятся в реанимации, 19 умерли от коронавируса.
Ранее у жительницы Детройта произошло серьезное поражение мозга. Медики выдвинули предположение, что это могло быть реакцией организма на обнаруженный у женщины коронавирус.